تشاووش أوغلو يعزي بوفاة سلطان عُمان

أنقرة/ الخليج 365

نشر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، رسالة تعزية بوفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية الجمعة.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الزعيم ذا رؤية والذي جعل سلطنة عمان دولة حديثة ومستقرة، بواسع رحمته، وأتقدم بالتعازي للشعب العماني الصديق والشقيق".

ووري جثمان السلطان العماني قابوس بن سعيد، الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.



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وفي وقت سابق السبت، أدى ابن عم السلطان الراحل، وزير الثقافة، هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين القانونية، سلطانا لعُمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل، وفق وكالة الأنباء العمانية.



وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة ابن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يقترب 80 عاما، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، دون تسمية لوريث العرش.



وأعلن الديوان "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".

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