بارزاني: تنفيذ اتفاقات أربيل وبغداد يحتاج إرادة حازمة

أربيل/ يحيى شعلان/ الخليج 365

قال رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، السبت، إن تنفيذ الاتفاقيات بين أربيل وبغداد يحتاج "قراراً وإرادة حازمة وجدية".

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الذي وصل أربيل صباح السبت، في زيارة رسمية على رأس وفد ضم وزراء ومسؤولين حسب بيان لحكومة الإقليم.

وبحسب البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على آخر المستجدات في العراق والمنطقة والعلاقات بين الجانبين.

وقال بارزاني، إنه من الضروري "حسم جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية عبر تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين".

وشدد رئيس حكومة الإقليم على أن "تنفيذ ذلك يحتاج الى قرار وإرادة حازمة وجدية ليتم البت في جميع القضايا الخلافية".

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وأشار بارزاني الى أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً جدياً على العراق، داعياً الى زيادة التنسيق بين الجانبين بمساعدة التحالف الدولي.

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، إن "هناك أساس جيد للتفاهم ولحل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وثمة فرصة لحل المشاكل كافة، بما يصب في مصلحة العراقيين جميعاً".

وحسب البيان، أكد الجانبان على أهمية "النأي بالعراق عن الصراعات الخارجية"، كما شددا على ضرورة أن تكون للبلاد علاقات متوازنة مع الجميع.

وفي وقت سابق، أجرى عبد المهدي، فور وصوله أربيل مباحثات مع رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، ومن المقرر كذلك أن يلتقي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني.

ويبحث عبد المهدي مع مسؤولي الإقليم، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، إلى جانب مرشح رئاسة الوزراء والتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وموقف العراق منه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.