ليبيا.. تعليق الدارسة أسبوع في طرابلس جراء القصف العشوائي

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت بلدية طرابلس المركز، السبت، تعليق الدراسة لمدة أسبوع، جراء ما تتعرض له العاصمة الليبية من اشتباكات وقصف عشوائي.

وقالت البلدية في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إن "التعليق جاء بناءً على ما ورد في اجتماع مراقبي تعليم طرابلس الكبري".

وأضاف البيان: "حفاظاً على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلبة والمعلمين، تُعلق الدراسة مدة أسبوع".

وأشار البيان إلى أن الدارسة ستستأنف الأحد المقبل، "حسب التطورات الميدانية".

وأدت هجمات زعيم الميليشيات في شرق ليبيا، الإنقلابي خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال من التعليم.

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ويُشير بيان صادر عن صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف"، إلى حرمان 115 ألف طفل من التعليم جراء التصعيد الأخير للقتال، إثر هجوم قوات حفتر.

وكشف البيان الإثنين، أن 5 مدارس دمرت في طرابلس، فيما أغلقت 210 أخريات أبوابها، وحُرم أكثر من 115 ألف طفل من التعليم بسبب الاشتباكات.

وأضاف: "الهجمات الأخيرة على المرافق التعليمية وانعدام الأمن العام في طرابلس وما حولها جعل حياة الأطفال على المحك بمجرد الذهاب إلى المدرسة كل يوم وتحولت المدارس إلى أماكن خوف".

وتنازع قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية، حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس منذ أبريل/ نيسان الماضي، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة الأزمة الليبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.