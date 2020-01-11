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وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للعمل في المستشفى في مدينة الرياض.

المسميات الوظيفية الشاغرة وشروطها:

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وظيفة كاتب: أن يكون المتقدمين من الجنسية ،وحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وظيفة مراسل:أن يكون المتقدمين من الجنسية السعودية، حاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويتم التقديم من خلال النقر على الرابط التالي هنا .

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