العثور على 12 جثة بغرق مركب قبالة اليونان

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي 12 شخصاً على الأقل حتفهم اليوم السبت جرّاء غرق مركب كان على متنه نحو 50 مهاجراً في البحر الأيوني، وفق ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

وأفاد المصدر “تم العثور حتى الآن على 12 جثّة. لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة”، مضيفًا أنه تم العثور على أكثر من 20 شخصاً على قيد الحياة. وبدأت المياه بغمر القارب قرب جزيرة باكسي لدى محاولته على ما يبدو الوصول إلى إيطاليا.

لم تصدر تفاصيل بعد بشأن هويات المهاجرين الذين كانوا على متن المركب.

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وشاركت ستة قوارب لخفر السواحل اليوناني ومروحيتان تابعتان لسلاح البحرية في جهود الإنقاذ، بحسب ما أفادت السلطات.

وأفاد خفر السواحل أن أربع سفن شحن كانت تمر من المكان تساعد في العملية.

ولقي آلاف المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم عبور المتوسط في قوارب صغيرة، وتقل أشخاصا يتجاوز عددهم طاقتها.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية أن 22 شخصًا لقوا حتفهم أو لا يزالون مفقودين جرّاء غرق قوارب مهاجرين في المتوسط هذا الشهر.

وذكر خفر السواحل اليوناني أن 73 شخصًا آخرين أُنقذوا في حوادث منفصلة في بحر إيجه يومي الجمعة والسبت.