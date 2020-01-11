نقاط #اتلانتا طموح الـ #الانتر للمحافظة على صدارة #الدوري_الايطالي

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الخليج - رويترز
يحتل إنتر الصدارة برصيد 45 نقطة، وبفارق الأهداف فقط أمام يوفنتوس، بينما يحتل أتالانتا المركز 5 برصيد 34 نقطة.
ويخوض أتالانتا الذي صعد إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا المباراة منتعشاً بالثقة، بعد الفوز 5-0 على كل من ميلان وبارما، في مباراتيه السابقتين بالدوري الإيطالي، حيث بات متفوقاً على جميع فرق الدوري من حيث عدد الأهداف المسجلة، برصيد 48 هدفاً.
وتشكل مباراة اليوم اختباراً صعبا لدفاع إنتر ميلان، الذي يعد الأقوى بين فرق الدوري حالياً، حيث لم تستقبل شباك الفريق سوى 15 هدفاً.
كذلك يحظى إنتر ميلان بالثقة بعد أن تغلب على نابولي في عقر داره 3-1 في مباراته السابقة بالدوري.
وسجل روميلو لوكاكو ثنائية لإنتر، وأضاف زميله لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث.
وقال مارتينيز: “نحن نعمل على تقديم كل ما لدينا نؤدي بشكل جيد، سعيد ليس بالهدف فقط، وإنما بما قدمه الفريق، ضغطنا بشكل جيد وسنواصل تقديم ما يطلبه منا أنطونيو كونتي، يجب علينا مواصلة التطور”.
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