الدوري_الايطالي #ميلان يسعى لتجاوز #كالياري

الخليج - د ب أ

يحل نادي ميلان ضيفاً على منافسه كالياري، باللقاء الذى يجمعهما على ملعب “سانت إيليا”، ضمن مباريات الجولة 19 من بطولة الدوري الإيطالي.

يحتل كالياري المركز 6 في جدول ترتيب “الكالتشيو” برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد ميلان في المركز 12 برصيد 22 نقطة.

وواصل فريق ميلان نتائجه السلبية في مسابقة الدوري الإيطالي، بالسقوط في فخ التعادل ضد سامبدوريا 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة 18.

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وسجل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ظهوره الأول مع فريقه الجديد ميلان في مواجهة سامبدوريا، وشارك اللاعب الملقب بالسلطان كبديل للاعب بيونتيك في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وسجل إبراهيموفيتش ظهوراً تاريخيًا، حيث شارك في 4 عقود مختلفة بعدما بدأ مسيرته في عام 1999 مع فريق مالمو السويدي، حيث لعب في الألفية الجديدة مع فرق أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان.

ثم لعب في العقد الثالث ما بعد عام 2010 مع برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس أنجلوس غالاكسي، قبل أن يلعب في العقد الرابع مع ميلان.

يذكر أن إبراهيموفيتش له تجربة سابقة مع ميلان بين عامي 2010 و2012، نجح خلالها في تقديم عروض مميزة، حيث لعب 85 مباراة وقتها في كل البطولات، سجل خلالها 56 هدفاً، وصنع 24 أخرى.