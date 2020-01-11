نهائي الاحلام في #السوبر_السعودي_بجدة

الخليج - د ب أ

سيصطدم قطبا المدينة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، غداً الأحد، على اللقب الأول المتاح لكل منهما في عام 2020، حيث يلتقي الفريقان على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

يضاعف من الاهتمام أن أتلتيكو عبر إلى النهائي على حساب حامل اللقب برشلونة، والذي كان المرشح الأبرز للفوز باللقب.

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وستكون مباراة الغد مواجهة على لقب السوبر بين فريقين خرجا من الموسم الماضي صفر اليدين، حيث لم يفز أي منهما بأي لقب محلي في الموسم الماضي، علماً بأن أتلتيكو خاض فعاليات النسخة الحالية من السوبر لكونه وصيف بطل الدوري، فيما خاضها الريال صاحب المركز الثالث في الدوري بالموسم الماضي فعاليات السوبر لكونه صاحب أفضل ترتيب في الدوري، بعيداً عن الفرق التي فازت باللقب ولقب الوصيف في كل من بطولتي الدوري والكأس، وذلك في ظل فوز برشلونة بلقب الدوري وبلقب الوصيف في الكأس.

وفيما فرض الريال هيمنته بشكل شبه تام على المباراة أمام فالنسيا، وحقق فوزاً كان من الممكن أن يتضاعف، انتزع أتلتيكو فوزاً صعباً للغاية من برشلونة في مباراة كان فيها بطل الدوري هو الأفضل على مدار المباراة، وكان متقدماً حتى قبل النهاية بدقائق قليلة، لكن هدفين مباغتين في الدقائق الأخيرة منحا أتلتيكو بطاقة العبور إلى نهائي السوبر.

وتعيد هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين ذكريات أكثر من مواجهة مثيرة بين الفريقين في السنوات القليلة الماضية.