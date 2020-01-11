الفتح يرفض صفقة الأهلي

صحيفة الخليج الالكترونية

رفضت إدارة نادي الفتح الاستغناء عن علي لاجامي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لصالح الأهلي الذي تقدمت إدارته بطلب التعاقد معه.

وكشفت لـ”الرياضية” مصادر خاصة، عن إبلاغ إدارة الفتح نظيرتها الأهلاوية بعدم وجود أي رغبة لديها في التفريط بخدمات لاجامي وفق أي صيغة انتقال.

وأوضحت المصادر نفسها، أن النادي الغربي غيّر اتجاه بوصلته نحو طلال عبسي مدافع التعاون، الذي دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، ما يمنحه حرية التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه، شريطة الانتقال بعد نهاية الموسم.

وفي حال رغبت الإدارة الأهلاوية في انضمام عبسي فورًا إلى فريقها، يجب عليها الاتفاق مع التعاونيين على شراء المدة المتبقية من عقده.

من جهة أخرى، تنتظر إدارة الفتح من نظيرتها في الأهلي تحويل مبلغ ستة ملايين ريال خلال أيام، تمثِّل النسبة المتبقية من صفقة بيع محمد المجحد، لاعب الوسط، إلى الفريق الغربي.