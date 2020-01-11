الهلال أمام فرصة خطف صدارة النصر

صحيفة الخليج الالكترونية

يتطلع فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى خطف الصدارة، عندما يستضيف نظيره الوحدة، السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي شهدت تعثر النصر المتصدر بالتعادل 1-1 مع ضيفه الاتحاد.

وسيعاني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال من غياب 7 من لاعبيه بداعي الإصابات ويغيب عن صفوف الأزرق في المواجهة ، كل من الكوري هيون وسالم الدوسري وسلمان الفرج وعبدالله عطيف ونواف العابد، إضافة إلى عمر خربين وحسن كادش، فيما يستعيد خدمات البرازيلي كارلوس إدواردو في المباراة.

ويأمل الهلال فيها الاستفادة من تعثر نده النصر للقفز على الصدارة، حيث يدخل الأزرق المواجهة وفي رصيده 27 في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة. ونقاط المباراة الثلاث ستمنح الأزرق الصدارة بفارق الأهداف عن النصر.

ميدانياً، أنهى الأزرق العاصمي تحضيراته للمواجهة، حيث فرض لوشيسكو تدريبات تكتيكية وفنية قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، واختتمها بمناورة على جزء من الملعب.

وفي المقابل، يسعى فريق الوحدة إلى العودة بنقاط المباراة الثلاث من أجل اللحاق بالهلال في ذات الرصيدي النقطي حيث يدخل المباراة وفي رصيده 24 نقطة في المركز الرابع، ونقاط المباراة ستجعله في المركز الثالث.

وأنهى الفريق المكي تحضيراته صباحاً قبل وغادر بعدها إلى الرياض والتي وصلها مساء الجمعة.

يذكر أن آخر مواجهتين في الموسم الماضي فاز الهلال في الدور الأول بثلاثية نظيفة في “الشرائع” وانتهت مواجهة الدور الثاني بالتعادل 1-1 في الرياض.