غداً…#جدة تتوج #مدريد باللقب 13 في #السوبر_الإسباني

الخليج - د ب أ

رغم إقامة 35 نسخة سابقة حتى الآن على مدار 37 عاماً، فرضت 10 أندية فقط أسماءها على السجل الذهبي لبطولة كأس السوبر الإسباني، بل إن المنافسة على اللقب منذ إقامة البطولة بنظامها المعتاد بداية من 1982 وحتى 2018 انحصر بين 12 نادياً فقط.

عندما يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، غداً الأحد، في نهائي السوبر الإسباني لموسم 2018-2019، لن يتغير هذا الأمر لكونهما من بين الأندية التي سبق لها الفوز باللقب.

واستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب السوبر، حيث حصد الفريق الكاتالوني اللقب في 13 نسخة، مقابل 10 ألقاب للريال، ليستحوذ الفريقان على 74% من ألقاب السوبر الإسباني حتى الآن.

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كما يستحوذ برشلونة على رقم قياسي آخر ولكنه سلبي، حيث كان أكثر الفرق التي خسرت في كأس السوبر برصيد 10 مرات حل فيها الفريق ثانياً.

وفي المقابل، كان إسبانيول وريال بيتيس هما الناديين الوحيدين اللذين خاضا فعاليات السوبر الإسباني، ولم يتوج أي منهما باللقب.

وعندما يلتقي الريال جاره أتلتيكو، ستكون العاصمة الإسبانية مدريد بانتظار اللقب 13 لأنديتها في السوبر، بغض النظر عن هوية الفائز حيث توج الريال باللقب 10 مرات سابقة، وتوج أتلتيكو به مرتين سابقتين.