سلطان عمان الجديد: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية سلطانًا لسلطنة عمان، أنه يعتزم السير على نهج السلطان قابوس على صعيد السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب وحسن الجوار.
وقال السلطان “هيثم”: السلطان قابوس بن سعيد بنى دولة عصرية وشيّد نهضة راسخة، وستواصل عمان عملها ضمن منظمة الأمم المتحدة، وسنحترم الاتفاقيات الدولية.
وأضاف: سأحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول.
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