شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي: 12 مليون سيارة بالمملكة.. توطين قطاع الميكانيكا ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب مختص في هندسة الميكانيكا ب‏توطين قطاع ميكانيكا السيارات، بعد سيطرة الوافدين عليه، وفي ‏ظل وجود الشباب السعودي المؤهل للعمل في هذا القطاع.‏

وقال رئيس قسم التقنية الميكانيكية فـي الكلية التقنية بمكة ‏المكرمة، المهندس أيمن الإدريسـي، إن الدعوة إلى سعودة قطاع ‏الميكانيكا تنطلق مما تحقق من نجاحات عقب توطين عدد من ‏القطاعات.

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وأضاف الإدريسي أن عوائد العمل في هذا القطاع تصل إلى ‏أرقام مقدرة، بعد وصول عدد السيارات في المملكة إلى 12 مليون ‏سيارة.‏

وناشد الإدريسي الجهات الرسمية بتنفيذ برامج تمويلية لدعم ‏شباب المملكة، في هذا المجال أو إصدار قرارات إلزامية بسعودة القطاع ‏تدريجياً‎، وفقا لـ”المدينة”.

وتابع أن الكلية قامت بإعداد برامج تدريبية بما يوافق ‏الاحتياجات في سوق العمل المحلية وما تشمله من مهارات ‏متعلقة بأنظمة ومكونات السيارة وطرق عملها التي تساهم في ‏تأهيل المتدرب فـي مجال عمله وكذلك فـي مجال تشخيص ‏الأعطال والصيانة والإصلاح.‏