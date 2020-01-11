أكاديمي: 12 مليون سيارة بالمملكة.. توطين قطاع الميكانيكا ضرورة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالب مختص في هندسة الميكانيكا بتوطين قطاع ميكانيكا السيارات، بعد سيطرة الوافدين عليه، وفي ظل وجود الشباب السعودي المؤهل للعمل في هذا القطاع.
وقال رئيس قسم التقنية الميكانيكية فـي الكلية التقنية بمكة المكرمة، المهندس أيمن الإدريسـي، إن الدعوة إلى سعودة قطاع الميكانيكا تنطلق مما تحقق من نجاحات عقب توطين عدد من القطاعات.
وأضاف الإدريسي أن عوائد العمل في هذا القطاع تصل إلى أرقام مقدرة، بعد وصول عدد السيارات في المملكة إلى 12 مليون سيارة.
وناشد الإدريسي الجهات الرسمية بتنفيذ برامج تمويلية لدعم شباب المملكة، في هذا المجال أو إصدار قرارات إلزامية بسعودة القطاع تدريجياً، وفقا لـ”المدينة”.
وتابع أن الكلية قامت بإعداد برامج تدريبية بما يوافق الاحتياجات في سوق العمل المحلية وما تشمله من مهارات متعلقة بأنظمة ومكونات السيارة وطرق عملها التي تساهم في تأهيل المتدرب فـي مجال عمله وكذلك فـي مجال تشخيص الأعطال والصيانة والإصلاح.
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