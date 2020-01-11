شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامسونج تبيع 6.7 مليون جهاز خلال عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها تمكنت من بيع أكثر من 6.7 مليون هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل الخامس حول العالم خلال العام 2019، متيحة الفرصة أمام المستهلكين لتجربة السرعة والأداء من الجيل التالي.



ووفقا لبيان صادر عن الشركة الكورية الجنوبية فإن سامسونج استحوذت حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 على 53.9% من سوق الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس على مستوى العالم.

وطرحت الشركة 5 أجهزة تدعم التقنية الجديدة وهي Galaxy S10 5G وNote10 5G وNote10 + 5GوGalaxy A90 5G وGalaxy Fold 5G.

وقال تي إم روه، رئيس ومدير قسم الأبحاث والتطوير في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة في شركة سامسونج للإلكتروينات: "يترقب المستهلكون حول العالم بشغف كبير عصر الجيل الخامس ونحن فخورون بتقديم مجموعة متنوعة من الأجهزة التي توفر أفضل تجربة ممكنة لهذه التقنية".

وأوضح: "بالنسبة لنا في سامسونج سيكون عام 2020 هو عام أجهزة Galaxy 5G، ونحن متحمسون لوضع قدرات هذه التقنية في متناول المزيد من المستهلكين".

وسيكون جهاز Galaxy Tab S6 5G -متاح في كوريا في الربع الأول من عام 2020- أول جهاز لوحي يدعم تقنية الجيل الخامس على مستوى العالم والذي يجمع السرعات الفائقة مع قوة وأداء سلسلة أجهزة Galaxy Tab وذلك بفضل شاشة العرض المتميزة، وقدرات الوسائط المتعددة.

وأضاف: الآن مع ميزات الجيل الخامس يوفر Galaxy Tab S6 5G مؤتمرات فيديو عالية الجودة، فضلاً عن تجربة متميزة لمشاهدة بث الفيديو المباشر والمسجّل مسبقاً أو ممارسة الألعاب السحابية والألعاب عبر الإنترنت مع الأصدقاء.

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من جانبه قال نيل شاه، نائب الرئيس للأبحاث في شركة كونتيربوينت للأبحاث: "ساهمت الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس فيما نسبته 1% من مبيعات الهواتف الذكية حول العالم في عام 2019.

وتابع: سيكون عام 2020 هو العام الحاسم، حيث من المتوقع أن تشهد الهواتف الذكية الداعمة للتقنية الجديدة نمواً بنسبة 1.687%، لترتفع مساهمة هذه الفئة من الهواتف إلى 18% من إجمالي حجم مبيعات الهواتف الذكية العالمية.

وأشار إلى أن سامسونج كانت واحدة من أبرز الشركات التي ساهمت بتطوير سوق الهواتف الذكية الداعمة للجيل الخامس في عام 2019 من خلال العروض الخاصة بالتقنية ومساهمتها في وضع معايير التقنية الجديدة وتطوير أشباه الموصلات والأجهزة المحمولة إلى معدات الشبكات.

ومع وجود فرص نمو هائلة لهذه التقنية تتمتع سامسونج على مدار العقد المقبل بوضع جيد يخولها الاستفادة من الزخم الكبير الذي كسبته وريادتها المبكرة في هذا المجال.

ومنذ ما يقارب نحو عقد من الزمان، عملت Samsung على نقل تقنية الجيل الخامس من المختبر لتصبح واقعاً ملموساً وذلك من خلال العمل عن كثب مع شركائها في عالم الاتصالات، إضافة إلى المجموعات التنظيمية والوكالات الحكومية لتطوير أفضل تجربة ممكنة لهذه التقنية.

وبصفتها أحد المساهمين الرئيسيين في المجموعات التنظيمية على مستوى القطاع مثل 3GPP وO-RAN Alliance، تلتزم سامسونج باتباع نهج التعاون المفتوح في مجال الشبكات، مما ساهم بشكل كبير في تسريع عملية توفير تقنية الجيل الخامس للمستهلكين والشركات.

وبالإضافة إلى إطلاق مجموعة قوية من الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس، حققت الشركة على مدار العام الماضي العديد من الإنجازات، بما في ذلك توفير معدات الشبكات لأول خدمة تجارية لشبكات الجيل الخامس في العالم في كوريا، بالإضافة إلى العمل عن كثب مع الشركاء من مشغلي الخدمات العالميين لتوسيع شبكات الخامس وإجراء تجارب وحالات استخدام متعددة على هذه التقنية.

وستواصل سامسونج خلال العام الحالي قيادة سوق ابتكارات الجيل الخامس من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة من شأنها المساهمة في تعزيز سرعة وأداء وأمان أجهزة الجيل الخامس. وتمكن هذه المساهمات خلال العام 2020 المزيد من المستهلكين من الاستمتاع بتجارب جديدة عبر الهواتف الذكية والتي ستغير طريقة مشاهدتهم وتفاعلهم مع الأفلام والعروض التلفزيونية والمباريات إلى جانب ممارسة الألعاب والتحدث مع الأصدقاء والعائلة.