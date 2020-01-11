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تراجع صادرات الصين من الهواتف المحمولة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

تراجع صادرات الصين من الهواتف المحمولة

متابعات_الخليج 365

تراجعت صادرات الهواتف المحمولة في الصين 6.2% لتسجل 389 مليون وحدة في 2019.

 

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وذكر تقرير نشرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنه في شهر ديسمبر فقط وصلت شحنات الهواتف إلى 30.44 مليون وحدة، بانخفاض 14.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وقالت وكالة شينخوا الصينية، خلال ذلك العام، حصلت هواتف الجيل الرابع على نصيب الأسد من إجمالي الشحنات، وبلغت 359 مليون وحدة، بينما بلغت شحنات هواتف الجيل الخامس 13.77 مليون وحدة، وفقا للأكاديمية.

 

وفي الوقت نفسه، انخفضت شحنات الهواتف المحمولة الذكية بنسبة 4.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 95.6% من الشحنات في 2019.

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