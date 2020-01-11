شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يتعهد بمواصلة سياسة السلطنة إقليمياً ودولياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق، بعد تعيينه خلفاً لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي الجمعة، بمواصلة سياسة بلاده الخارجية القائمة على «عدم التدخل» التي انتهجها سلفه.
وقال السلطان الجديد، في أول تصريحات له منذ تنصيبه سلطاناً: «سوف نرتسم خط السلطان الراحل، مؤكدين على الثوابت... وسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لغيرنا، واحترام سيادة الدول، وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات».
وتابع، «كما سنبقى كما عهدنا العالم في عهد المغفور له... داعين ومساهمين في حل الخلافات بالطرق السلمية».
مؤكداً أن السلطنة ستستمر في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تطلعات وآمال شعوب دول المجلس، وكذلك استمرار السلطنة في دعم جامعة الدول العربية لتحقيق أهدافها.
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