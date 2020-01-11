مهرجان دبي للتسوّق.. جوائز وألعاب نارية وحفلات وعروض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كل يوم من أيام مهرجان دبي للتسوّق مهرجان بحد ذاته، إذ يتيح الحدث الفرصة للزوّار والمقيمين للفوز بجوائز ضخمة، والاستمتاع بعروض ترفيهية شيّقة، والحصول على صفقات حصرية في مختلف مراكز التسوّق حول المدينة.

وتشهد دبي خلال الدورة الـ 25 للمهرجان حفلات موسيقية لكبار النجوم، وعروض ألعاب نارية يومية، وسحوبات على الجوائز، بالإضافة إلى عدد من أسواق المهرجان الخارجية والتجارب الاستثنائية وغيرها من الفعّاليات.

لوحات مضيئة

الألعاب النارية اليومية تزيّن سماء المدينة كل ليلة من ليالي مهرجان دبي للتسوّق بعروض خلّابة ترسم لوحة مضيئة تدهش الحضور في «ذا بيتش جي بي آر» والسيف و«فستيفال سيتي» و«ذا بوينت» و«لامير» وبرواز دبي.

فريج

استضاف سوق سيتي ووك عرضاً فكاهياً قدّمته شخصيات مسلسل «فريج»، التي أدخلت البهجة إلى قلوب الأطفال والحضور.

سحوبات

يحمل كل يوم من مهرجان دبي للتسوّق فرصاً عديدة للمتسوّقين للفوز بجوائز ضخمة، إذ يعلن بشكل يومي عن فوز العديد من الزوّار والمقيمين بسيارات من «إنفينيتي» و«نيسان»، بالإضافة إلى الجوائز النقدية والعملات الذهبية وغيرها من الجوائز.

صفقات

تشهد مراكز التسوّق حول المدينة عروضاً ترويجية جذّابة، وتأتي «مفاجآت مهرجان دبي للتسوّق» لتتوّج هذه العروض بصفقات يومية حصرية يعلن عنها قبل 24 ساعة من توّفرها.

الأسواق الخارجية

يحظى زوّار سوق الخوانيج في «لاست إكزت» بأسعد الأوقات في الهواء الطلق، فيستمتع الأطفال باللعب في الحديقة الثلجية، بينما يتابع الحضور العروض البهلوانية الشيّقة.

ويحتفي سوق السيف بتاريخ دبي ويأخذ زوّاره في رحلة يتجسّد فيها عبق الماضي الجميل، وتكتمل التجربة مع لمسة عصرية بفضل تشكيلات الإضاءة الفنية.

ويرحب سوق الرقة بضيوفه من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بأمسيات جميلة بصحبة العائلة والأصدقاء.

وتزيّن سوق «سيتي ووك» بإبداعات مضيئة منحت الزوّار فرصاً مميزة لالتقاط أجمل الصور ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.