شرطة أبوظبي جاهزة لتأمين سلامة الطلبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أنهت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي استعدادها لتأمين عودة الطلاب إلى المدارس وذلك ضمن الحملة المرورية الموحدة التي تنفذها وزارة الداخلية بعنوان "عام دراسي آمن" بهدف تعزيز سلامة الطلاب مرورياً.

‫وأوضحت أن خطة تأمين عودة الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني تركز على تكثيف الدوريات المرورية بالقرب من مناطق المدارس منذ ساعات الصباح الباكر وعدد من التدابير والإجراءات من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب.‬

‫ وناشدت سائقي المركبات والحافلات وأولياء الأمور إلى التأني والتمهل عند المرور في الشوارع القريبة من المدارس أو أثناء دخول وخروج الحافلات المدرسية والتركيز على حماية الأبناء من التعرض لحوادث الدهس.‬

وحثت على ضرورة الالتزام بالتوقف الكامل عند فتح إشارة (قف) الجانبية للحافلة المدرسية مشيرة الى أنه سيتم مخالفة السائقين غير الملتزمين وتطبيق المادة (91) (بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية وتطبيق المادة رقم (90) من قانون السير والمرور" بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بالغرامة 500 درهم و6 نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة قف في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة.‬