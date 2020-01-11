293 مليون درهم حصيلة مزاد أبوظبي العقاري من بيع 32 عقاراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: "الخليج"

سجل مزاد أبوظبي للعقارات، الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، حصيلة مبيعات وصلت إلى 293 مليون درهم، وذلك في ظل الإقبال على المشاركة والمنافسة الكبيرة في المزايدة على العقارات المطروحة.

وشهد المزاد الذي عقد خلال الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر/كانون الأول 2019، بيع 32 عقاراً من أصل 42 عقاراً معروضاً، إذ تم بيع 17 عقاراً سكنياً بقيمة إجمالية بلغت 127 مليونا و500 ألف درهم، وبيع 8 عقارات تجارية بقيمة 153 مليون درهم، وبيع 6 أراضي زراعية بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون درهم، وبيع منفعة عقار صناعي واحد بقيمة 548 ألف درهم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمزاد، المنظمة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2019 بفندق قصر الإمارات، وحدها بيع 19 عقاراً، بحصيلة بلغت 123 مليون درهم، واستمر عرض العقارات التي لم تبع لمدة ستة أيام عمل متوالية في جلسات بمبنى دائرة القضاء، ليصل عدد العقارات المباعة إلى 32 عقاراً.

وحرصت دائرة القضاء في أبوظبي، بمختلف قطاعاتها، على التعريف بالعقارات المعروضة قبل انعقاد المزاد، وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة.