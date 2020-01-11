هذا الموضوع ابل تبدأ برنامج لإستبدال البطارية في حافظة هواتف iPhone XR وXS وأيضاً XS Max ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة ابل عن بدء برنامج لإستبدال البطارية في حافظة البطارية الذكية لكلاً من إصدارات 2018 من هواتف iPhone XR وXS وأيضاً XS Max.
رصد بعض المستخدمين مشكلة في شحن حافظة البطارية التي قدمت من ابل لكلاً من هواتف iPhone XR وXS وأيضاً XS Max، حيث تظهر في حافظة البطارية الذكية بعض العيوب مثل عدم شحن حافظة البطارية، أو شحن البطارية بشكل متقطع، أو عدم دفع شجن البطارية لهاتف الأيفون.
ولقد ظهرت مشكلة حافظة البطارية في النماذج التي تم إنتاجها من يناير 2019 وحتى شهر أكتوبر من عام 2019، وتستهدف شركة ابل هذه النماذج في برنامجها الجديد لإستبدال مجاني لحافظة البطارية.
ويمكن للمستخدمين الإتصال بمزودي الخدمة المعتمدين من شركة ابل، أو الإتصال بخدمة دعم ابل والتأكد من مطابقة نموذج البطارية لشروط برنامج الإستبدال المجاني أو إستبدال البطارية في الحافظة.
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هذا الموضوع ابل تبدأ برنامج لإستبدال البطارية في حافظة هواتف iPhone XR وXS وأيضاً XS Max ظهر على التقنية بلا حدود.
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