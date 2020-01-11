شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويت يرحب بتولية هيثم بن طارق سلطانًا لعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مجلس الوزراء الكويتى اليوم السبت بتولية جلالة هيثم بن طارق بن سعيد سلطانا لسلطنة عمان الشقيقة.

واكد مجلس الوزراء فى بيان لوكالة الأنباء الكويتية " كونا" ثقته الكاملة بقدرة السلطان هيثم بن طارق بن سعيد على مواصلة المسيرة المباركة للسلطنة على طريق التقدم والازدهار والاضطلاع بدورها البارز ومسؤولياتها الجسيمة تجاه قضايا وهموم الامة العربية والاسلامية بما عرف عنه من حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت المبدئية الاصيلة سائلين المولى العزيز ان يسدد على طريق الخير خطاه لكل ما فيه مصلحة الشعب العمانى الشقيق ودول مجلس التعاون الخليجى والامتين العربية والاسلامية.

وجرت فى وقت سابق من اليوم مراسم تنصيب سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور خلفا للسلطان قابوس بن سعيد الذى وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما بعد فترة حكم امتدت منذ عام 1970.

وأدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان.

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وفى بيان أصدره البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمى للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها فى تويتر.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة.

وقال فى بيانه :"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِى فِى عِبَادِي*وَادْخُلِى جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز فى كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطانى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذى اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام2020م.