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الكشف عن لاب توب بشاشة مطوية من لينوفو

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن لاب توب بشاشة مطوية من لينوفو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة لينوفو عن طرح اللاب توب Thinkpad X1 Fold المزود بشاشة قابلة للطي، وذلك خلال فعاليات معرض CES للإلكترونيات والمقام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وقالت الشركة الصينية إن اللاب توب Thinkpad X1 Fold الجديد يمتاز بشاشة OLED قياس 13.3 بوصة بتنسيق 4:3، ويعتمد في البداية على نظام التشغيل Windows 10.

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وأضافت الشركة أنه في وقت لاحق من هذا العام سيتوفر له نظام التشغيل Windows 10X المخصص للأجهزة المعتمدة على شاشتين.

ومن المقرر أن تطرح لينوفو اللاب توب Thinkpad X1 Fold الجديد منتصف العام الحالي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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