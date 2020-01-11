شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن لاب توب بشاشة مطوية من لينوفو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت شركة لينوفو عن طرح اللاب توب Thinkpad X1 Fold المزود بشاشة قابلة للطي، وذلك خلال فعاليات معرض CES للإلكترونيات والمقام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.
وقالت الشركة الصينية إن اللاب توب Thinkpad X1 Fold الجديد يمتاز بشاشة OLED قياس 13.3 بوصة بتنسيق 4:3، ويعتمد في البداية على نظام التشغيل Windows 10.
وأضافت الشركة أنه في وقت لاحق من هذا العام سيتوفر له نظام التشغيل Windows 10X المخصص للأجهزة المعتمدة على شاشتين.
ومن المقرر أن تطرح لينوفو اللاب توب Thinkpad X1 Fold الجديد منتصف العام الحالي.
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