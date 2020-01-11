أطعمة يجب تجنب تقديمها للأطفال أثناء الرحلات البرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

عادة ما يرتكب الآباء والأمهات الكثير من الأخطاء لدى سفرهم براً برفقة أطفالهم، وخاصة فيما يخص الأطعمة التي يقدمونها لأطفالهم أثناء الرحلة.



وقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنب تقديمها للأطفال أثناء الرحلات البرية، على النحو التالي:

１- تجنب الأطعمة الخالية من المغذيات

تجنبي إطعام أطفالك الأطعمة الاصطناعية المليئة بالنكهات والملونات الاصطناعية التي لا تحتوي على عناصر غذائية، واستبدلي هذه الأطعمة بالفاكهة لأنها أكثر فائدة.

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２- الوجبات الجاهزة

حاولي تجنب إطعام طفلك رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة الجاهزة والحبوب المصنعة، واستبدليها بشطائر منزلية تحتوي على عناصر غذائية مفيدة.

3- الحلويات المصنعة

تحتوي الحلويات المصنعة على كميات كبيرة من السكر الذي يضر بالصحة، لذا حاولي إعداد حلويات منزلية قبل السفر وقللي فيها كميات السكر والمواد الملونة الضارة.

4- تجاهل السوائل

في الكثير من الأحيان يهمل الآباء اصطحاب كميات كافية من السوائل أثناء سفرهم براً، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابة أطفالهم بالجفاف وخاصة في الأجواء الحارة، لذا يُنصح باصطحاب مجموعة من العصائر الطبيعية وكميات كافية من عبوات الماء لمنح أطفالهم الرطوبة الكافية.