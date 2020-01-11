سلطان عمان الجديد يتعهد بالسير على نهج سلفه

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مسقط: تعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق السبت بعد تعيينه خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي الجمعة، بمواصلة سياسة بلاده الخارجية القائمة على "عدم التدخل" التي انتهجها سلفه.
وقال السلطان الجديد في أول تصريحات له منذ تنصيبه سلطانا "سوف نرتسم خط السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت (..) وسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الخارجية لغيرنا واحترام سيادة الدول".
وتم تعيين السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، السبت، بعد أن دعا مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد.
وكان السلطان الجديد وزيرا للتراث والثقافة، وعينه السلطان قابوس عام 2013 رئيسا للجنة الرئيسية المسؤولة عن تطوير السلطنة.
وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، دعا السلطان الجديد إلى بذل جهود لتنمية البلد والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي أمس الجمعة وبنى دولة عمان الحديثة ولعب دور الوسيط في المنطقة.
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