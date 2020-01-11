شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة فى بعض المدارس بالإمارات بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت مدارس خاصة فى الإمارات، أولياء أمور طلبتها، بتعطيل الدراسة غدًا الأحد، للطلبة والعاملين فى المدارس، بسبب آثار مياه الأمطار، على أن تستأنف الدراسة يوم الاثنين، وذلك حرصًا على سلامة الطلبة والعاملين بالمدارس، وقد أعلنت مدارس تعطيل الدراسة غداً عبر منصاتها على "السوشيال ميديا"، ومنها المدارس الأهلية الخيرية فى كل من دبى والشارقة وعجمان.

وقالت إدارة المدارس، فى رسالة على "فيس بوك"، باسم مدير عام المدارس، الدكتور محمد سليمان شعث: "حرصاً من الإدارة العامة للمدارس على سلامة الطلبة والموظفين العاملين فى المدارس، ونظراً لتراكم تجمعات الأمطار فى شوارع دبى والشارقة وعجمان، وكذلك فى ساحات المدارس الأهلية، تقرر تعطيل جميع العاملين والطلبة غدًا الأحد، وتشمل الإجازة الجميع حفاظًا على سلامتهم".

من جانبها، أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبى، بأن مديرى المدارس لديهم، صلاحية قرار تعطيل المدارس، فى حالات الأمطار وسوء الأحوال الجوية، حسب تقييم الحالة، حفاظاً على سلامة الطلبة.

ويشار إلى أن الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، كان قد أعلن أيضًا تأجيل جميع المباريات التى كانت مقررة لعبها، اليوم السبت، فى مختلف المسابقات الكروية، بسبب سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد وسقوط الأمطار بغزارة، مما دفع الاتحاد إلى تأجيل المباريات خوفاً من إصابة اللاعبين والاطمئنان على سلامتهم، وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمى على تويتر.

وكان المركز الوطنى للأرصاد قد جدد تحذيراته بشأن التقلبات الجوية، اليوم السبت، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وأيضا فى المناطق التى تسقط فيها الأمطار، كما نصح بالابتعاد عن تجمعات المياه بالقرب من المرتفعات.

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ويتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن تخف حالة التقلبات الجوية بوجه عام، غدا الأحد، مع بقاء فرصة سقوط الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية والسواحل، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ويحتمل سقوط بعض المياه المتجمدة والثلوج على قمم الجبال.

وسُجلت اليوم أعلى 5 كميات أمطار على الدولة فى القوع بواقع 40.6 ملم و39.6 ملم فى بو حمرا و36 ملم فى دمثة ورزين، و34 ملم فى وتييد، كما سجلت مناطق أخرى كميات كبيرة من الأمطار فى رأس غناصة 31 ملم وجميرا ومزيرعة ومليحة 23 ملم والشعبية 26 ملم والفوعة 18 ملم فى الفرفار وجبل الحين وميناء الفجيرة وسويحان وفلج المعلا والياسات والغويفات وعرجان وسيح شعيب و15 فى جبل جيس وأكثر من 10 ملم فى عجمان ورأس الخيمة ووادى شحة والقور وحتا والعجبان ومدينة ومطار أبو ظبى ومدينة زايد وجبل الظنة ومخيرز وغيراها.



الرعد فى دبى

ومع استمرار تشكل السحب الركامية، سادت أجواء غير مستقرة مساء أمس على أغلب المناطق، وسقوط أمطار مختلفة الشدة وعلى فترات أثناء فترة المساء مصحوبة بالبرق والرعد وجريان الأودية، كما نشطت الرياح الجنوبية والتى تحولت إلى شمالية غربية نشطة وقوية على البحر خاصة مع نشاط السحب، وكانت مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدنى الرؤية الأفقية على المناطق الداخلية والمكشوفة كما عملت على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج فى الخليج العربى وبحر عمان.

وبحسب المركز الوطنى تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوى نتيجة لوجود امتداد منخفض جوى علوى من الغرب مصحوبا بكتلة هوائية باردة وذلك بالتزامن مع امتداد منخفض جوى سطحى من البحر الأحمر أدى إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وأحيانا خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد خاصة على مدن منطقة الظفرة.

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 7.7 درجة مئوية فى جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وسجلت أعلى درجة حرارة فى الشوامخ بواقع 27.7 درجة مئوية عند الساعة الثانية ظهرا.