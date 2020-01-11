شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى للسلطان هيثم بن طارق: لن ننسى مواقف قابوس بن سعيد لدعم اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعث رئيس اليمن عبدربه منصور هادي، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والشعب العماني بأكمله بوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، وفق وكالة الأنباء اليمنية .

وأشاد هادى بمواقف السلطان قابوس بن سعيد الحميدة وتعضيده لليمن قيادة وحكومة وشعب في مختلف المراحل والظروف ومنها هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة التي يمر بها وطننا وشعبنا، مثمناً دعمه الأخوي لليمن وشعبه وقيادته الشرعية في مختلف المحافل الدولية ودعمه الدائم واللامحدود لأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة اراضيه ايماناً منه بالروابط الاخوية المشتركة بين اليمن والسلطنة الضاربة جذورها في اعماق التاريخ والمبنية على التعاون وحسن الجوار والمصالح الاخوية المشتركة.

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وأكد هادى أن العالم والأسرة الخليجية والأمتين العربية والاسلامية فقدت برحيل السلطان قابوس بن سعيد أحد رجالاته العظام الذي كان له إسهامات كبيرة في ترسيخ العلاقات العربية المشتركة وكذا العلاقات العربية الدولية مع مختلف دول العالم، مشيراً الى ان السلطان قابوس كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الامتين العربية والاسلامية، لافتاً الى ان مواقف السلطان قابوس مميزة وملهمه وستظل محل تقدير الجميع دون استثناء.





واشار الى اسهامات السلطنة الفاعلة بقيادة السلطان قابوس وتقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات لليمنيين واستقبالها للجرحى والنازحين اليمنيين، مؤكداً أن أبناء الشعب اليمني لن ينسوا مثل هذه المواقف الأخوية الصادقة.