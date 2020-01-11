شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو للسلطان قابوس يتعهد فى خطابه الأول بتوحيد البلاد وتصميم علم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطابه الأول بعد توليه السلطة تعهد الراحل السلطان قابوس، بإرساء أسس دولة العدل والمساواة، والعمل على توحيد البلاد، حيث يشير تسجيل نادر للخطاب الأول للسلطان قابوس أنه أعلن أن البلاد ستعرف باسم سلطنة عمان، وأنه لا فرق بين الساحل والداخل والمقاطعة الجنوبية، الكل شعبا واحدا، وأنه يجرى دراسة تصميم جديد لعلم البلاد يعبر عن وحدتها.

كان السلطان قابوس بن سعيد، رحل فى وقت مبكر، من صباح اليوم السبت، حسبما أعلن ديوان البلاط السلطانى فى عمان، الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص، بدءا من اليوم السبت، ولمدة ثلاثة أيام.

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والسلطان قابوس هو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، ولد فى 18 نوفمبر 1940 فى ولاية صلالة بمحافظة ظفار بسلطنة عمان.

وهو السلطان التاسع لعمان فى التسلسل المباشر لأسرة آل بوسعيد التى أسسها الإمام أحمد بن سعيد فى عام 1741، أرسله والده إلى المملكة المتحدة حيث واصل تعليمه فى إحدى المدارس الخاصة، والتحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية فى عام 1379هـ الموافق 1960م وتخرج فيها برتبة ملازم ثان.

عاد قابوس إلى بلاده عام 1964 ودفعه والده لدراسة الدين الإسلامى وتاريخ وثقافة عُمان، وحكم قابوس سلطنة عمان منذ العام 1970 بعدما تولى السلطة إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور.

وكان قابوس يعانى من الإصابة بسرطان القولون منذ العام 2014 ومنذ ذلك الحين قل ظهوره بشكل كبير وأناب عنه عددا من المسؤولين من أبناء عمومته لحضور المناسبات واللقاءات الهامة.