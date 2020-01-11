شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يأمر بإقامة صلاة الغائب على السلطان قابوس فى جميع المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، " بإقامة صلاة الغائب على روح السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة فى جميع مساجد الدولة بعد صلاة المغرب اليوم السبت.

نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإمارات ببالغ الحزن والأسى أخاه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة .. داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سلطنة عمان وشعبها والعائلة المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان.

وقال في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة منذ قيل :" إننا ننعي اليوم زعيما من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد".

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وأضاف " وإذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عمان الشقيقة في الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، فإننا نؤكد ثقتنا الكاملة في نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عمان وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة في خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك ".

ونوه بمناقب الفقيد الذي عمل دون كلل على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه، مؤكدا أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها " .

وقد أمر رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.