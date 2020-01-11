موقع فرنسى: السلطان قابوس جعل بلده وسيطا إقليميا محايدا على الساحة الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق موقع " tv5monde" الفرنسى على وفاة السلطان قابوس ، وقال إن سلطان عمان توفي الجمعة بعد أن قاد السلطنة لمدة 50 عامًا تقريبًا ، قام خلالها بتحديث بلده وجعله وسيطا إقليميا محايدا ومحترما في الخليج وعلى الساحة الدولية.
وقال الموقع إن علاقة سلطنة عمان المحايدة بالجيران ساهمت فى دفع الدول الغربية الكبرى إلى الاستعانة بها فى الملف النووي وإطلاق سراح الرهائن ، وخاصة في اليمن المجاورة.
وأوضح الموقع أن السلطان قابوس من مواليد 18 نوفمبر 1940 في صلالة ، في محافظة ظفار (جنوب) ، والتحق بالأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست ، في بريطانيا. ثم أمضى سنة في كتيبة الجيش البريطاني المتمركزة في ألمانيا.
وفي 23 يوليو 1970 ، تولى العرش وتعهد بتحديث البلاد وبدأ تصدير النفط. وناشد الخريجين المحليين وحث العمانيين بالخارج على العودة لتشكيل حكومة والشروع في تنمية البلاد ، والتي كانت تفتقر حينها إلى الطرق والمدارس والمستشفيات.
وقال المحلل العماني أحمد علي المخيني لوكالة فرانس برس "في السنوات الأولى ، ذهب من قرية إلى أخرى وتحدث كل أسبوع عبر الراديو ، وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة في ذلك الوقت للوصول إلى جميع السكان".
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