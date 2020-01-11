شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تنكيس الأعلام فى الإمارات حدادا على وفاة السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نكست دولة الإمارات، الأعلام فى جميع أنحاء البلاد، حدادا على وفاة سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، الذى وافته المنية، مساء أمس الجمعة، حيث أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية فى الخارج.





وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نعى ببالغ الحزن والأسى أخاه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سلطنة عمان وشعبها والعائلة المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان.





وقال الشيخ خليفة، فى بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة: "إننا ننعى اليوم زعيما من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد ".





وأضاف رئيس الإمارات: "إذ نعرب عن خالص تعازينا للعائلة المالكة ولشعب سلطنة عمان الشقيقة فى الفقيد الكبير السلطان قابوس بن سعيد، فاننا نؤكد ثقتنا الكاملة فى نفاذ بصيرة وصلابة وقدرة شعب سلطنة عمان وقيادته الحكيمة كعهدنا بها على إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة فى خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربى المشترك ".

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ونوه الشيخ خليفة، بمناقب الفقيد الذى عمل دون كلل على تقوية البنيان العربى وتعزيز تماسكه، مؤكدا أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها.

وقد أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان.