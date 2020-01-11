عبد المهدي يبحث في أربيل آخر مستجدات الأوضاع في العراق

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365

وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، مدينة أربيل، في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين في إقليم كردستان شمال العراق لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، في بيان، أن عبد المهدي، وصل أربيل صباح السبت على رأس وفد رفيع، وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وأضاف أن الوفد المرافق له يضم وزراء المالية فؤاد حسين، والخارجية محمد علي الحكيم، والتخطيط نوري الدليمي، والتعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.

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كما ضم الوفد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسنين الهنين، بالإضافة إلى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن عبد المهدي، أجرى فور وصوله مباحثات مع رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، ومن المقرر أن يلتقي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويبحث عبد المهدي مع مسؤولي الإقليم، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، إلى جانب مرشح رئاسة الوزراء والتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وموقف العراق منه.

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