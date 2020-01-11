الخليج 365 ترصد من الجو القصف على معرة النعمان السورية

إدلب/ الخليج 365

رصدت عدسة الخليج 365 من الجو، لحظات سقوط قنابل على مدينة معرة النعمان السورية، التي تتعرض لقصف مكثف من جانب نظام بشار الأسد وحلفائه.

ويواصل نظام الأسد، هجماته على التجمعات السكنية في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ولا سيما مدينة معرة النعمان.

والتقطت الخليج 365 مشاهد عبر طائرة مسيرة (درون)، توثق القصف على البلدة، حيث تنهمر القذائف على منازل المدنيين.

وتُظهر المشاهد حجم الدمار الهائل الذي طال المدينة، وكيف أن الهجمات تتم بشكل عشوائي.

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يشار إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين نزحوا من معرة النعمان ومحيطها جراء القصف.

والجمعة أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.



وأشار البيان أنّ وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب.



والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق نار، بدأ الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب السورية.



إلا أن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.