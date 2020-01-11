خبراء: الشخير قد ينذر بمشكلة صحية خطيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حذرت الجمعية الألمانية لطب النوم ‫وأبحاث النوم من الاستهانة بالشخير، فهو ليس مجرد ظاهرة مزعجة فقط، ‫وإنما قد ينذر بمشكلة صحية خطيرة.



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‫وأوضحت أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع ‫النفس أثناء النوم، حيث إنه ينذر حينئذ بالإصابة باضطرابات نظم القلب أو ‫السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب.

هناك عدة عوامل تؤدي إلى المعاناة من الشخير مثل البدانة وشرب الخمر ‫وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات ‫الحنك والأورام الصغيرة (البوليبات).

وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.