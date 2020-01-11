إهمال علاج الربو أثناء الحمل يهدد الجنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

شددت مؤسسة الرئة الألمانية على ضرورة أن تواظب المرأة المصابة بالربو على العلاج الصارم من بداية الحمل إلى نهايته، لتجنب المضاعفات الخطيرة التي تهددها وجنينها.



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وأوضحت المؤسسة الألمانية أن إهمال علاج الربو أثناء الحمل يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تتمثل في ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل وتسمم الحمل، ما يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة.

وأضافت: "أيضا يهدد تسمم الحمل بنقص وزن الطفل عند الولادة أو إصابته بتشوهات خلقية، فضلا عن خطر إصابته بالربو أو أمراض الرئة خلال الخمس سنوات الأولى من عمره".

وأشارت إلى أن أدوية الربو أصبحت أكثر أمانا على صحة الجنين، ومن ثم ليس هناك ما يدعو للقلق من تعاطيها أثناء الحمل.