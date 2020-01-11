زوكربيرج يتوقع اندثار الهواتف الذكية في 2030

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تخلى الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج عن عادته السنوية بوضع لائحة بالتحديات التي يعتزم مواجهتها خلال كل عام جديد، لصالح لائحة طويلة الأمد من الأهداف والتوقعات للعقد المقبل، التي تضمنت تنبؤات باختفاء بعض الاختراعات وظهور أخرى.



وتضمنت اللائحة التي نشرها مؤسس فيسبوك على الشبكة الاجتماعية، توقعات بنمو الواقع الافتراضي والتركيز على خدمة المجتمع.

وتوقع زوكربيرج أنه في نهاية هذا العقد سيتخلى الناس عن هواتفهم الخاصة لصالح نظارات الواقع المعزز.

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وأشار زوكربيرج إلى أنه "سيكون لدينا التكنولوجيا التي تتيح لنا الإحساس بوجودنا فعلياً مع شخص آخر أينما كان، وستساعد البحوث العلمية في معالجة الأمراض وتجنبها لزيادة معدل حياتنا بحوالي سنتين ونصف سنة إضافية".

وتابع "في حين مكنت الإنترنت ملايين البشر من التواصل معاً أينما كانوا وساعة شاءوا، فإن المنصة الاجتماعية المقبلة ستكون مخصصة للتفاعلات الخاصة ولمساعدتنا في بناء المجتمعات الصغرى التي نحتاج إليها كلنا في حياتنا".

واختتم: "لنتخيل أنه بإمكاننا العيش في أي مكان نختاره والوصول إلى أي عمل في أي مكان آخر. إذا تمكنا من تحقيق ما نخطط له، سيكون كل ذلك قريباً من الواقع بحلول عام 2030".

وخلال السنوات الماضية، تعهد رائد الأعمال الأمريكي في قائمته السنوية بتعلم لغة جديدة وتناول لحوم الحيوانات التي يقتلها بنفسه وزيارة كل الولايات الأمريكية، وهو ما أثار تكهنات حول امتلاكه طموحات رئاسية.

أما بالنسبة إلى العام الحالي، فكتب زوكربيرج على صفحته في فيسبوك "خلال العقد المقبل، سأركز على أهداف طويلة الأمد بدلاً من التحديات السنوية، لقد حاولت التفكير بما آمل أن يكون عليه العالم وحياتي الخاصة في عام 2030، للتركيز عليها".