عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

حقق تطبيق "سهيل" لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مليونا و900 ألف تخطيط رحلة لتنقل المستخدمين منذ إطلاقه في مارس/آذار 2017 حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2019.



ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات فإن عدد مرات تحميل التطبيق من على متاجر التطبيقات بلغ نحو 313 ألفا و695 تحميل، ووصل متوسط الاستخدام الشهري للتطبيق إلى 27 ألف مستخدم.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن إطلاق تطبيق "سهيل" جاء تلبية لاحتياجات مستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، حيث يتضمن جميع المعلومات عن التنقل في الإمارة، وإن ما حققه يعكس مدى استجابة التطبيق لمتطلبات المتعاملين وزيادة معدل رضاهم عنه.

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وأضافت أنه انطلاقا من حرص الهيئة على تلبية تطلعات مستخدمي التطبيق فقد تم تزويده بخمس خدمات جديد مبتكرة هي الخريطة الحية والمعنية بتوفير حركة المرور، والعثور على المعالم القريبة.

كما تم تزويد التطبيق بخاصية شبكة النقل العام التي توفر إمكانية تتبع حركة الحافلات العامة والتغذية الإخبارية من خلال الربط مع مواقع الهيئة في تويتر وفيسبوك لمعرفة آخر أخبار الهيئة، بالإضافة لمؤشر السعادة الذي يقيس تجربة المتعامل في استخدامه للتطبيق، وكذلك خدمة لوحة المغادرة التي تبين موعد انطلاق الحافلات القريبة من موقع المتعامل وغيرها من الميزات.

وأوضحت أن التطبيق يتميز بتوفير معلومات عن مواعيد رحلات التنقل وخيارات التكلفة وإشعارات مواعيد الإقلاع وعرض الرصيد المتوفر في حسابات نول وسالك ومستجدات الحركة المرورية مع تحديد المسارات الأفضل لوصول المتعامل إلى وجهته، فضلاً عن التفاعل من خلال الدردشة الحية للاستفسارات العامة والشكاوى والمفقودات والاقتراحات وعدم الحاجة لتخطيط الرحلات المتكررة نتيجة حفظ التطبيق للرحلات الاعتيادية واستخدام خدمة التأجير الذكي عبر "Ekar وUdrive" وغيرها من المزايا التي جعلت التطبيق الأفضل لجميع الشرائح خلال تنقلاتهم اليومية.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق "سهيل" حصد مؤخرا جائزة أفضل الأعمال عن فئة أفضل ابتكار والتي منحتها شركة "أواردس إنتليجانس" ومقرها الولايات المتحدة، مؤكدةً أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى دوما إلى تحقيق عدد من الغايات الاستراتيجية منها "دبي الذكية" و"إسعاد الناس" "وتميز هيئة الطرق والمواصلات" وأن خططها الحالية والمستقبلية يتم وضعها في إطار توجيهات وتوجهات الحكومة.