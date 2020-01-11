من هو السلطان طارق بن هيثم؟









اسماء السيد - اختير هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعمان خلفا للراحل سلطان بن قابوس بن سعيد الذي توفي مساء أمس الجمعة.

وشغل هيثم بن طارق الذي وليد عام 1954 منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان منذ أوائل الألفية الثانية.

وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص لللسلطان قابوس بن سعيد.

كما منصب نائب وزير الخارجية قبل أن يصبح وزيراً للتراث والثقافة في منتصف التسعينات.

وهو من محبي رياضة كرة القدم، حيث كان أول رئيس للاتحاد العماني لكرة القدم في مطلع الثمانينات.

Advertisements

وتشترط المادة رقم 5 من النظام الأساسي المتعلق بنظام الحكم في دستور سلطنة عمان أن "نظـام الحكم في البلاد سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة تركـي بن سعيد بن سلطـان"، وهو الجد الثالث للسلطان الراحل قابوس.

وتنص المادة رقم 6 أن "يقوم مجلـس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم."

وتضيف المادة إنه "إذا لم يتـفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطـان للبلاد، فيقوم مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان فـي رسالته إلى مجلس العائلة."

وقد دعا مجلس الدفاع الأعلى فى سلطنة عمان، صباح السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.