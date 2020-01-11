عُمان تشيّع جنازة السلطان قابوس بن سعيد









اسماء السيد - بدأت صباح اليوم مراسم تشييع السلطان قابوس بن سعيد، في العاصمة العُمانية مسقط، والذي توفي مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني.

وأعلن التلفزيون الرسمي العُماني، السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعُمان، خلفا للسلطان قابوس.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عُمان، قد دعا السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

"الخليج 365" كانت عرضت أسماء خمسة مرشحين مؤهلين

و.. يتجدد الحديث عن خلافة قابوس

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وأعلن الديوان الحداد وتعطيل العمل الرسمي في القطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

واختار مجلس العائلة المالكة هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا للبلاد. وقالت صحيفة الرؤية العمانية إن السلطان الجديد أدى اليمين القانونية أمام المجلس، بموجب النظام الأساسي للدولة.

وأشارت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية إلى أن وفاة السلطان جاءت "بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من يوليو/تموز عام 1970، وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما".