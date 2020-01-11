تعيين هيثم بن طارق سلطانا لعمان







اسماء السيد - مسقط: أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق السبت اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، وفق ما أعلنت الحكومة. وقالت الحكومة العمانية في تغريدة "صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق بن تيمور آل سعيد - حفظه الله - يؤدي القسم سلطانا للبلاد (...) إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد".

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