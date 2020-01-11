روحاني مقرًّا بإسقاط الطائرة الأوكرانية:«نأسف لهذا الخطأ الكارثي»

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت: إنَّ إيران تأسف بشدَّة لهذا الخطأ الكارثي الذي أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.
وكتب روحاني على موقع تويتر: «خلص التحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة إلى أن صواريخ أُطْلِقت للأسف بسبب خطأ بشري تسبَّبت في التحطم الرهيب لطائرة الركاب الأوكرانية ومقتل 176 من الأشخاص الأبرياء».
وأضاف الرئيس الإيراني أنَّ «التحقيقات تتواصل لتحديد هوية ومحاكمة المسؤولين عن هذه المأساة الكبيرة والخطأ الكارثي».
يذكر أنَّ إيران اعترفت اليوم بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية؛ نتيجة خطأٍ بشري «عن غير قصدٍ».
وأوضح التلفزيون الإيراني الرسمي نقلًا عن بيان للجيش، أنَّ الطائرة الأوكرانية أسقطت عقب تحليقها قرب منطقة عسكرية حساسة.
وتمَّ إسقاط الطائرة فجر الأربعاء الماضي، وهي في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني مقرًّا بإسقاط الطائرة الأوكرانية:«نأسف لهذا الخطأ الكارثي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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