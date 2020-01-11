دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم قالت صحيفة الوطن العمانية، السبت، إن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان. شاهد بالصور في صور..قابوس بن سعيد..رحيل سلطان ألبوم من SKY News عربية

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كانت هذه تفاصيل خبر صحف عمانية: هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا لقابوس بن سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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