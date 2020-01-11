دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية رسميًّا.. «هيثم بن طارق» السلطان التاسع لعمان

أعلن تلفزيون عمان، اليوم السبت، تنصيب «هيثم بن طارق آل سعيد» سلطانًا للبلاد، خلفًا للراحل قابوس الذي توفي مساء الجمعة عن عمر ناهز 79 عامًا.

وتولى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، صباح اليوم السبت، مقاليد الحكم في سلطنة عمان، عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، وفقًا للنظام الأساسي للدولة، وهو السلطان التاسع للبلاد من عائلة بوسعيد.

وتشير المعلومات المتوفرة عن السلطان هيثم بن طارق، إلى أنه من مواليد 11 أكتوبر 1954م، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وله أخوان هما: شهاب بن طارق وأسعد بن طارق.

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وتقلّد عدة مناصب منها: رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عمان 2040»، والرئيس الفخري لـ«جمعية رعاية الأطفال المعوقين»، و«نادي السيب الرياضي».

وآخر منصب كان يتولاه هيثم بن طارق، هو منصب وزير التراث والثقافة، وذلك منذ فبراير 2002 وحتى اليوم السبت؛ حيث أدّى اليمين كسلطان للبلاد.

كما شغل عدة مناصب بوزارة الخارجية العمانية، منها: الأمين العامّ، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض.

وترأس هيثم بن طارق رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، كما ترأس اللجنة المنظمة لـ«دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية»، التي أقيمت في مسقط عام 2010.

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