اعلنت كانون رسمياً عن كاميرا 1DX Mark III التي طال انتظارها والتي يتم التسويق لها على انها أفضل كاميرا DSLR على الاطلاق، تضم الكاميرا مستشعر CMOS فل فريم بوضوح 20.1 ميجابكسل مزود بمعالج صور DIGIC X والذي يتيح تسجيل فيديو داخلياً بدقة 4K حتى 60p بعمق الوان 10 بت وترميز 4 : 2: 2 وتسجيل الفيديو بدقة 5.5K وبصيغة RAW بعمق الوان 12 بت وتصوير Full HD حتى 120 إطارًا في الثانية. © القيادي كانون 1DX Mark III كاميرا بتصوير فيديو 5.5K RAW بسرعة 60 اطار في الثانية

يتيح لك تسجيل الفيديو بصيغة Raw في Canon Log التقاط 14 درجة من النطاق الديناميكي

والاستفادة من كامل المستشعر الجديد، بخلاف ذلك يمكن أن تسجل الكاميرا بعمق الوان 8 بت

وبتشفير H.264 بترميز 4: 2: 0 أو بعمق الوان 10 بت وبترميز 4: 2: 2 بتشفير H.265

عند استخدام ملف صورة Canon Log.

يوفر معالج الصور المحدث في 1DX Mark III كفاءة أكبر مما يتيح إطالة عمر البطارية

باستخدام بطاريات الليثيوم أيون LP-E19 القابلة لإعادة الشحن، يوفر المعالج أيضًا

سرعات تصوير محسّنة تصل إلى 16 صورة في الثانية مع عدسة المعاينة البصرية

أو 20 صورة في الثانية باستخدام شاشة Live View، الاهم من هذا هر تحسين الـ Buffer

الذي اصبح بإمكاتنك استخدامه لتصوير 1,000 صورة RAW مرة واحدة.

تمتاز Canon 1DX Mark III بحساسية من 100 الى 102400 ISO

والذي يمكن توسيعه ليصبح ISO 50 – 819200، يحتوي المستشعر على فلتر

تمرير منخفض يحافظ على الحدة مع تقليل الآثار الجانبية المختلفة، الكاميرا

تصور الآن بتنسيق HEIF باستخدام HDR metadata.

يتسم هيكل الكاميرا في 1DX Mark III بأنه متين ومقاوم للطقس وهو مزود

بفتحتين لبطاقات CFexpress، تستخدم الكاميرا نظام EIBS للتثبيت الإلكتروني

داخل الكاميرا لالتقاط مشاهد سينمائية أكثر نعومة وأكثر استقرارًا مع معالج الصور الجديد.

التركيز التلقائي تم تحسينه ايضاً، بدءاً من معالج DIGIC 8 مخصص لتشغيل النظام،

نظام AF القياسي عبارة عن مستشعر للكشف عن المراحل بـ 191 نقطة مع 155 نقطة تقاطع،

سيكون التركيز التلقائي متاحًا للعديد من اوضاع التصوير ، بما في ذلك تصوير 5.5K RAW

بسرعة تصل إلى 30 إطار في الثانية وتصوير DCI 4K بسرعة 60 إطار في الثانية

وفي وضع كروب أو 30 إطار في الثانية في وضع فل فريم.

يمكن للعرض المباشر الاستفادة من نظام Dual Pixel CMOS AF مع 525 منطقة

لتأمين موضوعك داخل التركيز بسرعة وبدقة مع توفير نظام تتبع العين، تم اضافة زر

جديد يسمى Smart Controller والذي يتضمن وظائف اللمس لجعل ضبط الإعدادات

والاختيار مثل الضبط التلقائي للصورة أبسط وأسهل.

تم تحسين عدسة المعاينة عن طريق تقليل التعتيم وآلية محرك المرآة المعاد تصميمها

مع شاشة تعمل باللمس قياس 3.2 ” بحساسية 2.1M نقطة لمس لضبط الصور ومراجعتها،

تحتوي الكاميرا أيضًا على منفذ mini-HDMI و USB Type-C وسماعة رأس

وميكروفون وشبكة إيثرنت والمزيد.

يمكن للمستخدمين إضافة WFT-E9A Wireless File Transmitter للاتصال

اللاسلكي والذي سيساعد في دعم الشبكة المحلية اللاسلكية والتوافق مع ترددات 2.4

و 5 جيجاهرتز على ضمان عمليات نقل سريعة وآمنة، ستتمكن من نقل ملفات RAW

ومحتوى HDR ومقاطع الفيديو بدقة 4K بكل سهولة.

– سينسور 20.1 ميجابكسل

– معالج DIGIC X معالج الصور

– تصوير DCI 4K و 5.5 K فيديو خام

– 14 درجة من النطاق الديناميكي عند تصوير فيديو RAW في Canon Log

– تصوير متواصل يصل إلى 20 wmn] في الثانية أو 16 صورة في الثانية

– حساسية من ISO 100 – 102400 (يمكن توسيعها إلى ISO 50 – 819200)

– نظامي EOS iTR AF X للضبط التلقائي للصورة & Dual Pixel CMOS AF

– هيكل من سبائك المغنيسيوم مختوم لمقاومة الطقس

– تحسين عمر البطارية باستخدام بطاريات LP-E19

– فتحات بطاقة CFexpress المزدوجة

– اتصال واي فاي مدمج وبلوتوث ونظام تحديد المواقع

سعر كاميرا كانون 1DX Mark III يبلغ 6،500$ دولار امريكي، اي ما يعادل:

23,870 درهم اماراتي / 24,375 ريال سعودي / 1,970 دينار كويتي / 23,660 ريال قطري

/ 104,060 جنيه مصري.

