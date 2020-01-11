شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السلطان قابوس.. وزارة التعليم العمانية تعلن تأجيل الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم فى سلطنة عمان، تأجيل امتحانات دبلوم التعليم العام وما فى مستواه للفصل الدراسى الأول 2019 - 2020 الواقعة فى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 12 حتى 14 يناير 2020، وذلك بعد الإعلان عن وفاة حاكم البلاد السلطان قابوس بن سعيد، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمى على تويتر: "تعلن وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات دبلوم التعليم العام وما فى مستواه للفصل الدراسى الأول 2019 - 2020 الواقعة فى أيام الأحد والأثنين والثلاثاء الموافق 12 حتى 14يناير 2020، وسيصدر جدول معدل سيتم نشره مساء اليوم، والله ولى التوفيق".





وقد أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان،

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ونعى البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، وفى بيان أصدره البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمى للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها فى تويتر.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة.

وقال فى بيانه :"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِى فِى عِبَادِي*وَادْخُلِى جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز فى كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطانى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذى اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام 2020.