شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..رياح مثيرة للأتربة بالسعودية.. واستمرار الأمطار في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم السبت، طقسا متقلبا، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة فى المملكة العربية السعودية، بينما يستمر سقوط الأمطار فى الإمارات، وكما تشهد البحرين طقسا باردا .

السعودية

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبارعلى شمال شرق وشرق ووسط المملكة، فيما تنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ،وسماء غائمة جزئيا على شمال المملكة.

وأشارالتقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالى والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج،بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

الإمارات

وتوقع المركز الوطنى للأرصاد في دولة الإمارات أن يستمرسقوط الأمطار اليوم خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والداخلية وتقل السحب تدريجيا مع المساء، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 35 إلى 50 تصل إلى 60 كم/س.

الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية / 35 – 45 كم/س، تصل إلى 60 كم/س مع السحب خاصة على البحر.

يكون الموج فى الخليج العربى مضطربا إلى شديد الاضطراب.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 50:12 والمد الثانى عند الساعة 03:09 ..والجزر الأول عند الساعة 20:18 والجزر الثانى عند الساعة 07:21 .

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وفى بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى شديد الاضطراب.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:17 المد الثانى عند الساعة 02:23 ..والجزر الأول عند الساعة 16:05 والجزر الثانى عند الساعة 04:52 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم السبت، سيكون بارداً مع بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية من 17-22 عقد وتصل من 25 إلى 30 عقدة احيانا، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح شديدة السرعة وامواج عالية.

ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاث اقدام عند السواحل، ومن 4 الى 7 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 30 %.