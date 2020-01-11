شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس.. أمير الكويت: ناعيا الراحل قائدا حكيما كرس حياته لخدمة وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل، كان قائدا حكيما كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن العالم فقد برحيله أحد رجاله العظام، جاء ذلك، خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد.

و أعرب فيها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باسمه وباسم الشعب الكويتى، عن بالغ الحزن والأسى، وخالص التعازى وصادق المواساة له ولأسرة الحكم وللشعب العمانى، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، مشيرا إلى أنه فقد أخا عزيزا ورفيق درب، تربطه به علاقة شخصية مميزة، سادها الود والمحبة وتقاسم معه الأعباء والمسئوليات.

واستذكر أمير الكويت، مواقف السلطان قابوس الخالدة تجاه الكويت، وقضاياها العادلة إبان الغزو العراقى للكويت، والرعاية الكريمة للمواطنين الكويتيين المتواجدين على أرض عمان خلال تلك الفترة، وإسهاماته فى عملية تحرير الكويت، والتى ستظل دائما ماثلة فى ذاكرة أهل الكويت، مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سلطان عمان وأسرة الحكم والشعب العمانى جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوفق السلطان الجديد ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة الخير والنماء.

Advertisements

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد، برقيتى عزاء مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد.

وكانت سلطنة عمان، قد أعلنت وفاة السلطان قابوس بن سعيد، والحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة.