شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بالهيئة المليكة للعلا: نفخر بمشاركة الموسيقار الكبير عمر خيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للعام الثانى على التوالى يُقام مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، والذى بدأت فعالياته منذ 19 ديسمبر الماضى، ومن المقرر أن يستمر حتى 7 مارس 2020، وكان من بين فعالياته حفل الموسيقار المصرى الكبير عمر خيرت.

وعلى هامش حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، التقى ”الخليج 365” بخلود المنيع، مسئولة تسويق الوجهات السياحية بالهيئة الملكية بمحافظة العلا، والتى أشارت إلى أن موسم هذا العالم سيشهد أكثر من 30 فعالية عالمية، حيث تقام حفلتان نهاية كل أسبوع على مدار أيام المهرجان.

وذكرت خلود المنيع أن موسم هذا العام يشهد مشاركة فنانين عالميين على مسرح مرايا المميز يقومون بتأدية أنماط فنية مختلفة منهم الفنان إنريكى إيجليسياس، والفنان العالمى ليونيل ريتشى، والموسيقار الكبير عمر خيرت والفنان يانى، كما سيشهد المهرجان عرضا مسرحيا مستلهما من أمجاد وتاريخ العلا، يقدمه فرقة كراكلا العالمية بعنوان "جميل بثينة"، كذلك سيتم تقديم حفلاً لموسيقى بيتهوفن.

وأوضحت أن فعاليات المهجران ستتضمن الفعاليات مجموعة غنية من الأنشطة المخصصة لمحبى الفن والثقافة بالإضافة لهواة المغامرات وعشاق التاريخ والرياضة بما فيها مهرجان المناطيد، وفعالية "رحلات الطائرات الكلاسيكية"، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل "مُلتقى الفرسان"، وهو ثانى أكبر سباق للقدرة والتحمل على مستوى العالم، وتجارب للطهى تحت النجوم تنظم بإشراف طهاة عالميين حائزين على تصنيف درجة ميشلان.

وأكدت أن موسم هذا العام مختلف عن سابقه، ويحمل المزيد من الفعاليات كالطائرات الكلاسيكية والسيارات الكلاسيكية، بالإضافة لتأهيل أماكن أثرية جديدة لاستقبال الزوار والسائحين، وافتتاح فروع لمطاعم عالمية على أرض العلا.

وعن حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت قالت: نفخر بأن يشاركنا الفنان المصرى الكبير عمر خيرت وفرقته فى فعاليات مهرجان شتاء طنطورة للعام الثانى على التوالى، وحفلته كاملة العدد، حضرها المئات من مختلف دول العالم، موجهة له الشكر على عزفه مقطوعة موسيقية جديدة وإهدائها للعلا.

وأضافت أن العلا "كنز مدفون" نظهره للعالم حاليًا فهى تحوى العديد من الأماكن الأثرية المهمة تروى الحضارات والثقافات على مدار التاريخ، مشيرة إلى أن الافتتاح الرسمى لمحافظة العالم سيكون فى أكتوبر 2020، حيث تفتح أبوابها أمام العالم.

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وذكرت أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تعمل على تأهيل المحافظة وكل الأماكن الأثرية التى تحويها لاستهداف ليس فقط السعوديين المحليين لكن لتكون جاذبة لزوار الخليج ودول العالم أجمع، وذلك بالتكامل والتعاون مع هيئتى السياحة والترفيه بالمملكة، مشيرة إلى وجود أكثر من 500 شاب وشابة متطوعين من أهالى العلا للمشاركة فى مهرجان شتاء طنطورة.

ويقام مهرجان "شتاء طنطورة 2019" فى محافظة العلا التى تقع فى الشمال الغربى للمملكة العربية السعودية، وتقع العلا على طريق البخور القديم بين جنوب الجزيرة العربية ومصر، وأصبحت مقراً للتبادل التجارى والثقافى لكونها واحة غنية شكلت بيئة مثالية لازدهار الحضارات.

وتضم محافظة العلا، العديد من المناطق الأثرية التى يعود تاريخها لآلاف السنين، أبرزها مدائن صالح (منطقة الحجر) والتى كانت موطن الأنباط وقوم عاد المذكورين فى القرآن الكريم، وتعتبر "مدائن صالح" أول موقع فى السعودية ينضم إلى قائمة التراث العالمى، كما تعتبر صخور "الغراميل" من أبرز معالم الصحراء فى محافظة العلا، وهى تكوينات وجبال صخرية، ويعد "جبل الفيل" أحد أبرز التشكيلات الصخرية ومعالم وادى العلا، ويبلغ ارتفاعه 50 مترا، و"جبل عكمة" التاريخى والذى يحتوى على الكتابات والنقوش الأثرية للحضارة اللحيانية إلى جانب الحضارات الديدانية والمعينية والنبطية و"مملكة دادان"، حيث تم اكتشاف ما يسمى بـ"مقابر الأسود" التى تعد أبرز آثار المملكة، أما "حرة عويرض" فهو جبل بركانى متعدد الفوهات يرتفع عن مستوى سطح المدينة مسافة 600 قدم ومن خلال يمكن رؤية محافظة "العلا" من أقصاها لأقصاها.

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