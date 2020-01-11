شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس .. عاهل الأردن ناعيا الراحل: قائد حكيم وأخ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى السلطان قابوس بن سعيد، الذى رحل عن عالمنا، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، مؤكدا أنه أحد القادة الحكماء الذى كان أخا كبيرا وصديقا عزيزا لوالده الحسين وحليفا للأردن فى الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن.

وكتب العاهل الأردنى عبر حسابه على تويتر: "فقدنا بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، أحد القادة الحكماء الذى كان أخا كبيرا لى وصديقا عزيزا لوالدى الحسين وحليفا للأردن فى الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة، ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُمانى الشقيق بالصبر والسلوان".





وقد أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان.

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ونعى البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، وفى بيان أصدره البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمى للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها فى تويتر.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة.

وقال فى بيانه :"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِى فِى عِبَادِي*وَادْخُلِى جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز فى كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطانى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذى اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام 2020.