شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس .. وزير خارجية البحرين: رحم الله رجل الحكمة والحكم الرشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى، السلطان قابوس بن سعيد، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، مؤكدا أنه كان رجل الحكمة والحكم الرشيد وأنه بانى عمان الحديثة الناهضة القائمة على الأصالة الراسخة والتاريخ العظيم.

وكتب بن خالد، عبر حسابه على تويتر: "رحم الله القائد العربى الكبير، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، رجل الحكمة والحكم الرشيد وبانى عمان الحديثة الناهضة القائمة على الأصالة الراسخة والتاريخ العظيم، اللهم ارحمه وآجره على ما قدم لشعبه وأمته من جهد واهتمام وخير ورعاية، إنا لله وإنا إليه راجعون".





وقد أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان.

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ونعى البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، وفى بيان أصدره البلاط السلطانى فى عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمى للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها فى تويتر.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين القادمة.

وقال فى بيانه :"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِى فِى عِبَادِي*وَادْخُلِى جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز فى كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطانى المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذى اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10 يناير لعام 2020.