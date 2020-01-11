بدء مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد

مسقط / الخليج 365

بدأت صباح السبت، مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد، الذي أعلن الديوان السلطاني وفاته.

جاء ذلك بحسب لقطات بثها التلفزيون الرسمي للجنازة من العاصمة مسقط.

ووفق تلك اللقطات، توشح جثمان السلطان العماني بعلم البلاد، وسط جموع كبيرة من الشعب.

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وفي وقت سابق السبت، أدى وزير الثقافة هيثم بن تيمور، اليمين القانونية، سلطانا لعُمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي.‎

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة ابن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، دون تسمية لوريث العرش.

وأعلن الديوان "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".

وقابوس بن سعيد، من مواليد 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1940، وهو صاحب أطول فترة حكم بين الزعماء العرب الحاليين، إذ يتربع على العرش منذ نحو 49 عاما، بعد تسلمه المقاليد في 23 يوليو/ تموز 1970.

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